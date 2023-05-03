Видео: фанаты «ПСЖ» скандируют оскорбления в адрес Месси, Неймара, Галтье и руководства

Фанаты французского «ПСЖ» собрались перед зданием штаб-квартиры руководства парижан с требованиями перемен в клубе.
Митинг активной части парижских болельщиков изначально был вызван недовольством потенциального переезда со стадиона «Парк де Пренс» на «Стад де Франс». Однако фанаты также начали скандировать оскорбления в адрес нападающих команды Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Галтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.
Фанаты кричали: «Месси, ты сукин сын. Неймар, сломай сам себя, ты сукин сын. Нассер, уходи».
«У нас нет капитана корабля. Мы хотим лучшего президента, чем есть у нас сейчас. Того, кто согласился бы встретиться с нами тогда, когда мы просим. «ПСЖ» должен быть на «Парк де Пренс», а не на «Стад де Франс», — кричал президент объединения фанатов «ПСЖ» Ромейн Мабилль.
- 3 мая 2023
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