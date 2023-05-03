Гришин: Чалов — суперджокер в руках Федотова. ЦСКА надо брать Кубок России

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу москвичей в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (2:1).

«ЦСКА играл лучше «Урала» и победил закономерно – это был их матч. У ворот ЦСКА было минимум моментов – победа заслуженная. Сначала игра не раскрывалась, но потом ЦСКА забил хороший гол. Разыграли комбинацию, а Медина здорово попал в ворота, пусть этот момент и возник после ошибки защитника «Урала». После первого гола игра более-менее раскрылась. ЦСКА показал, что на данном этапе он сильнее. «Урал» слишком упростил игру, практически не было никакого креатива. Был расчёт на ошибку защитников ЦСКА. И она произошла – пенальти, Дивеев зацепил ногу соперника. Но потом ЦСКА немного напрягся, забил второй гол и играл по счёту.

Выход Чалова со скамейки запасных – это суперджокер в руках Федотова. Мне кажется, тренер отталкивается от нынешней формы футболистов. Сейчас у ЦСКА игры через два дня на третий: каким-то футболистам надо отдыхать, другие ребята начинают игру в основном составе. Тем более впереди у ЦСКА тяжёлые игры в чемпионате: «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

Чалов – забивной форвард, он это показал: забил много мячей в этом сезоне. Конечно, будет тяжело догнать Малкома, но он идёт на личный рекорд. Ещё остались туры в чемпионате и в Кубке России, где можно подправить свою статистику. От форварда требуется только одно – голы. Сегодня его выход оправдался – тренер угадал с заменой.

ЦСКА надо брать Кубок России, тогда сезон будет считаться успешным. Всё-таки это трофей, а их давно не было. Дай бог, чтобы ребята в этом сезоне удачно выступили в Кубке», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.