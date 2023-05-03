Мойзес: я украл гол у Заболотного? Всё нормально, я не знал, что в офсайде

Защитник ЦСКА Мойзес высказался об отменённом голе в кубковой игре с «Уралом» (2:1).

«Конечно, если бы я знал, что я в офсайде, что не надо трогать мяч, я бы не трогал, но я не видел, кто сзади. Возможно, там был защитник, я решил сыграть таким образом.

Как отреагировал Заболотный на эпизод, укравший у него гол? Нормально, самое главное – победа, мы в финале», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В сегодняшнем матче ЦСКА обыграл «Урал» со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда вышла в Суперфинал Кубка России, который состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. В этом матче ЦСКА встретится с победителем противостояния «Урал» — «Краснодар»/«Акрон».

Ранее армейцы семь раз становились обладателями Кубка России, последний раз — в сезоне-2015/2016.