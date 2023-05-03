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Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал выход в Суперфинал Кубка России

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал выход в Суперфинал Кубка России
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Защитник московского ЦСКА Мойзес поделился эмоциями от выхода в Суперфинал Фонбет Кубка России.

«Я не особо устал после перелёта из Бразилии, вернулся три-четыре дня назад, была очень хорошая поездка, провёл время с семьёй, восстановился, перезарядился. В конце игры мы все чувствовали усталость, но выиграли. Будем ждать соперника, сегодня можем отпраздновать победу, но мыслями мы в следующем матче.

Игра при 30 тысячах зрителей после пустоватых трибун в лиге? Мне уже 28 лет, поэтому мне не впервой такое. Мы понимаем, что из-за Fan ID многие болельщики не приходят на стадион, сегодня мне понравилась атмосфера, было хорошо играть при такой поддержке», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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