Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал выход в Суперфинал Кубка России
Поделиться
Защитник московского ЦСКА Мойзес поделился эмоциями от выхода в Суперфинал Фонбет Кубка России.
«Я не особо устал после перелёта из Бразилии, вернулся три-четыре дня назад, была очень хорошая поездка, провёл время с семьёй, восстановился, перезарядился. В конце игры мы все чувствовали усталость, но выиграли. Будем ждать соперника, сегодня можем отпраздновать победу, но мыслями мы в следующем матче.
Игра при 30 тысячах зрителей после пустоватых трибун в лиге? Мне уже 28 лет, поэтому мне не впервой такое. Мы понимаем, что из-за Fan ID многие болельщики не приходят на стадион, сегодня мне понравилась атмосфера, было хорошо играть при такой поддержке», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Комментарии
- 3 мая 2023
-
21:27
-
21:20
-
21:20
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:40
-
20:39
-
20:38
-
20:33
-
20:27
-
20:26
-
20:17
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:55
-
19:44
-
19:36
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:09
-
18:58
-
18:57
-
18:42
-
18:42
-
18:28
-
18:23
-
18:22
Партнерский контент