Кузнецов: если с Чаловым на скамейке ЦСКА побеждает, значит, Федотов всё правильно делает

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал победу москвичей в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (2:1) и выход команды в Суперфинал Кубка России.
«Я доволен победой ЦСКА над «Уралом». Разве такая команда, как ЦСКА, должна довольствоваться вторым местом? Конечно, ждём победы армейцев.
Если тренер считает, что сочетание в атаке должно быть без Чалова, а команда добивается успеха – значит, играть надо так. Тем более Медина показывает хороший футбол, теперь играет по всей бровке. Наверное, это тактические задумки.
Если у команды идёт игра, то почему Чалов не может выходить со скамейки? Он выходит и забивает – тренер делает всё правильно. Мы рассматриваем игру команды с точки зрения результата, он есть – значит, делают всё правильно. Теперь будем ждать победы ЦСКА в Суперфинале Кубка России», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 3 мая 2023
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