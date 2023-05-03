Кузнецов: если с Чаловым на скамейке ЦСКА побеждает, значит, Федотов всё правильно делает

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал победу москвичей в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (2:1) и выход команды в Суперфинал Кубка России.

«Я доволен победой ЦСКА над «Уралом». Разве такая команда, как ЦСКА, должна довольствоваться вторым местом? Конечно, ждём победы армейцев.

Если тренер считает, что сочетание в атаке должно быть без Чалова, а команда добивается успеха – значит, играть надо так. Тем более Медина показывает хороший футбол, теперь играет по всей бровке. Наверное, это тактические задумки.

Если у команды идёт игра, то почему Чалов не может выходить со скамейки? Он выходит и забивает – тренер делает всё правильно. Мы рассматриваем игру команды с точки зрения результата, он есть – значит, делают всё правильно. Теперь будем ждать победы ЦСКА в Суперфинале Кубка России», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.