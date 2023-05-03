«Ювентус» дома обыграл «Лечче». «Аталанта» одолела «Специю»

Завершились четыре матча 33-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» дома обыграл «Лечче» с преимуществом в один мяч – 2:1.
Счёт в матче на 15-й минуте открыл хавбек туринцев Леандро Паредес. На его гол точным ударом ответил нападающий «Лечче» Ассан Сисей.
Победный мяч на свой счёт записал форвард «бьянконери» Душан Влахович, который отличился на 42-й минуте. Таким образом, серб забил впервые за 11 матчей чемпионата Италии.
«Аталанта» сумела сломить сопротивление со стороны «Специи». Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли победу в упорной игре – 3:2.
Бергамаски пропустили первыми на 18-й минуте, однако сумели забить три гола за 22 минуты усилиями Мартена де Рона, Луиса Мурьеля и Давиде Дзаппакосты. Этого хватило для итоговой победы, несмотря ещё на один пропущенный мяч.
«Торино» с Алексеем Миранчуком в составе на выезде уверенно обыграл «Сампдорию» — 2:0. Голами в составе туринцев отметились Алессандро Буонджорно и Пьетро Пеллегри. Миранчук появился на поле в стартовом составе и был заменён на 66-й минуте.
«Фиорентина» и «Салернитана» устроили «перестрелку». Матч завершился вничью – 3:3. Нападающий «Салернитаны» Булайе Диа оформил хет-трик.
- 3 мая 2023
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