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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 3 мая, пройдёт перенесённый матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Главным арбитром встречи назначен Джон Брукс (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
03 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы:

«Манчестер Сити»: Ортега, Уолкер, Стоунз, Диаш, Аке, Родри, Силва, Марез, Грилиш, Альварес, Холанд.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Керер, Огбонна, Кресуэлл, Эмерсон, Даунс, Пакета, Форнальс, Боуэн, Антонио.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершился уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Голами в составе «горожан» дважды отметился Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» заработал 76 очков в 32 матчах и продолжает погоню за «Арсеналом» в английской Премьер-лиге. «Горожане» отстают от «канониров» на два очка, при этом имея две игры в запасе. «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке. Команда набрала 34 очка по итогам 33 встреч.

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