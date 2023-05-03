Во время матча «Краснодар» — «Акрон» на стадионе погас свет

Во время проходящего в эти минуты матча первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и тольяттинском «Акроном» (0:0, идёт второй тайм) в Краснодаре на стадионе погас свет. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В начале второго тайма форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил гол в ворота «Урала», однако он был отменён из-за офсайда.
Если основное время встречи завершится вничью, то команды определят победителя в серии пенальти. Сильнейший в противостоянии сыграет в матче второго этапа финала Пути регионов с екатеринбургским «Уралом» за право выхода в суперфинал турнира.
Суперфинал пройдёт в июне. Сегодня, 3 мая, московский ЦСКА обыграл «Урал» в Екатеринбурге и гарантировал себе участие в матче за трофей.
- 3 мая 2023
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