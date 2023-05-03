Забитцер: на данный момент у меня не было контактов с Тухелем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, выступающий за манкунианцев на правах арендного соглашения, высказался о взаимодействии с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем.
«На данный момент никаких контактов между нами не было. Каждый сосредоточен на своей задаче. Какие у тренера планы на моё будущее – мы проанализируем позже и спокойно всё обсудим», — цитирует Забитцера журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
Источник добавляет, что возвращение австрийского хавбека в «Баварию» летом всё ещё маловероятно. Забитцер хотел бы быть игроком «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе.
Во второй половине сезона на счету полузащитника 16 матчей в составе «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.
За «Баварию» австрийский хавбек выступает с 2021 года. С мюнхенским клубом он выигрывал чемпионат и Суперкубок Германии.
Контракт игрока с баварцами действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 20 млн.
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