Влахович присоединился к Холанду в списке бомбардиров, родившихся в ХХI веке

23-летний сербский нападающий Душан Влахович, отличившийся в матче 33-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:1), стал вторым футболистом, рождённым в ХХI веке, которому покорилась отметка в 60 голов в топ-5 европейских лиг, сообщает пресс-служба Серии А. Первым таким игроком стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Влахович начал выступление в чемпионате Италии с сезона-2018/2019, перейдя в «Фиорентину» из белградского «Партизана». В «Ювентус» нападающий перешёл в январе 2022 года. За «фиалок» Влахович забил 44 мяча в 98 матчах, а за «старую синьору» — 16 голов в 39 играх.

22-летний Холанд забил 62 мяча в 67 матчах чемпионата Германии за «Боруссию», а за «Манчестер Сити» — 34 гола в 30 играх в английской Премьер-лиге.