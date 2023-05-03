Гайч эффектно забил в свои ворота в матче «Вероны» и «Интера»

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, выступающий за «Верону» на правах аренды из московского ЦСКА, забил эффектный мяч в собственные ворота в игре 33-го тура чемпионата Италии с «Интером».

Автогол Гайча, благодаря которому «Интер» открыл счёт, случился на 31-й минуте матча. После подачи углового миланцами игрок попытался отвести угрозу от ворот «Вероны», однако ударом головой переправил мяч в собственные ворота.

К перерыву «Интер» ведёт со счётом 3:0. Также за «нерадзурри» отличились Хакан Чалханоглу и Эдин Джеко. Встреча стартовала в 22:00 мск на стадионе «Марк-Антони Бентегоди» в Вероне. На матче работает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Параллельно проходят игры с участием конкурентов «Интера» за место в Лиге чемпионов — «Ромы», «Милана» и «Лацио».