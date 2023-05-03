Сафонов — о матче «Краснодар» — «Акрон»: когда выключили свет, уже думал спать лечь

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов пошутил, что уже хотел лечь спать, когда на стадионе в Краснодаре отключили свет во время матча первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.).
«Насколько тяжело было находиться в игре? В этом и заключалась тяжесть вратарского матча с моей стороны. Ты можешь стоять 90 минут без работы, а в конце будет удар. Старался удержать себя в тонусе. Как? Двигаться немного, не засыпать. Просто не уснуть очень важно, когда смотришь игру со стороны, надо подсказывать.
Как не заснуть, когда даже свет выключили? Тем более. Я уже думал спать лечь, но быстро свет включили. Это прекрасно», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».
В самой концовке основного времени матча на стадионе в Краснодаре на короткое время погас свет.
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