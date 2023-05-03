Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Айнтрахт» вышел в финал Кубка Германии, обыграв «Штутгарт»

«Айнтрахт» вышел в финал Кубка Германии, обыграв «Штутгарт»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 мая, состоялся матч полуфинала Кубка Германии между «Штутгартом» и франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой гостей — 3:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером.

На 19-й минуте встречи счёт с передачи Йоши Вагномана открыл португальский нападающий «швабов» Тьягу Томаш. В начале второго тайма «Айнтрахту» удалось выйти вперёд, забив два мяча за пять минут — отличились защитник Эван Н'Дика и нападающий Даити Камада. На 77-й минуте преимущество франкфуртцев упрочил форвард Рандаль Коло Муани, реализовавший пенальти.

Один мяч «Штутгарту» удалось отыграть — на 83-й минуте забил вышедший на замену хавбек Энцо Мийо, голевой пас на счету Серу Гирасси. Спустя две минуты после гола за вторую жёлтую карточку был удалён хорватский защитник «швабов» Борна Соса.

Кубок Германии. 1/2 финала
03 мая 2023, среда. 21:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 3
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Томаш – 19'   1:1 Н'Дика – 51'   1:2 Камада – 55'   1:3 Коло Муани – 77'   2:3 Мийо – 83'
Удаления: Соса – 85' / нет

Таким образом, подопечные Оливера Гласнера вышли в финал Кубка Германии, где встретятся с клубом «РБ Лейпциг», возглавляемым Марком Розе. «Красные быки», в свою очередь, обыграли в полуфинальной встрече «Фрайбург» — 5:1.

Финал Кубка Германии состоится 3 июня и начнётся в 21:00 мск. «РБ Лейпциг» является действующим чемпионом турнира.

Материалы по теме
Коло Муани заявил, что посетит финал Кубка Франции. В этот день у него матч за «Айнтрахт»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023