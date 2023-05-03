«Айнтрахт» вышел в финал Кубка Германии, обыграв «Штутгарт»

Сегодня, 3 мая, состоялся матч полуфинала Кубка Германии между «Штутгартом» и франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой гостей — 3:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером.

На 19-й минуте встречи счёт с передачи Йоши Вагномана открыл португальский нападающий «швабов» Тьягу Томаш. В начале второго тайма «Айнтрахту» удалось выйти вперёд, забив два мяча за пять минут — отличились защитник Эван Н'Дика и нападающий Даити Камада. На 77-й минуте преимущество франкфуртцев упрочил форвард Рандаль Коло Муани, реализовавший пенальти.

Один мяч «Штутгарту» удалось отыграть — на 83-й минуте забил вышедший на замену хавбек Энцо Мийо, голевой пас на счету Серу Гирасси. Спустя две минуты после гола за вторую жёлтую карточку был удалён хорватский защитник «швабов» Борна Соса.

Таким образом, подопечные Оливера Гласнера вышли в финал Кубка Германии, где встретятся с клубом «РБ Лейпциг», возглавляемым Марком Розе. «Красные быки», в свою очередь, обыграли в полуфинальной встрече «Фрайбург» — 5:1.

Финал Кубка Германии состоится 3 июня и начнётся в 21:00 мск. «РБ Лейпциг» является действующим чемпионом турнира.