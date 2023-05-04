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«Милан» спасся от поражения в концовке матча с «Кремонезе»

«Милан» спасся от поражения в концовке матча с «Кремонезе»
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Сегодня, 3 мая, в рамках 33-го тура Серии А состоялась встреча «Милана» и «Кремонезе». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и закончилась вничью — 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто.

После использования системы VAR на 11-й минуте был отменён гол бельгийского полузащитника миланцев Алексиса Салемакерса. «Кремонезе» вышел вперёд в концовке матча — на 89-й минуте нападающий команды Давид Окереке убежал в контратаку, переиграл двух защитников «Милана» и точно пробил по воротам. Однако на третьей компенсированной минуте «россонери» удалось отыграться, отличился вышедший на замену Жуниор Мессьяс.

Италия - Серия А. 33-й тур
03 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Кремонезе
Кремона
0:1 Окереке – 77'   1:1 Мессьяс – 90+3'
Удаления: нет / Пикель – 90+6'

Таким образом, за пять туров до финиша чемпионата Италии «Милан» находится на шестой строчке в турнирной таблице (58 очков), а «Кремонезе» — на 19-й (21 очко). В следующем туре «россонери» сыграют с римским «Лацио», а серо-красные — с туринским «Ювентусом».

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