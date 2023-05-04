«Милан» спасся от поражения в концовке матча с «Кремонезе»

Сегодня, 3 мая, в рамках 33-го тура Серии А состоялась встреча «Милана» и «Кремонезе». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и закончилась вничью — 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто.

После использования системы VAR на 11-й минуте был отменён гол бельгийского полузащитника миланцев Алексиса Салемакерса. «Кремонезе» вышел вперёд в концовке матча — на 89-й минуте нападающий команды Давид Окереке убежал в контратаку, переиграл двух защитников «Милана» и точно пробил по воротам. Однако на третьей компенсированной минуте «россонери» удалось отыграться, отличился вышедший на замену Жуниор Мессьяс.

Таким образом, за пять туров до финиша чемпионата Италии «Милан» находится на шестой строчке в турнирной таблице (58 очков), а «Кремонезе» — на 19-й (21 очко). В следующем туре «россонери» сыграют с римским «Лацио», а серо-красные — с туринским «Ювентусом».