Баженов объяснил, почему не принял участия в ретроматче «Победа»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, заявленный на ретроматч «Победа» с волгоградским «Динамо», поделился эмоциями от проведённой памятной встречи.
«Я не смог принять участия в матче из-за небольшой травмы, но думаю, что форму не растерял. Думаю, не стоит так серьёзно относиться к выставочному матчу легенд. Это был праздник футбола. Матч, объединяющий всех любителей футбола. Не хочу всерьёз оценивать профессиональный уровень игроков по вчерашней игре», – приводит слова Баженова «Евро-Футбол.Ру».
Ретроматч, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве, состоялся в понедельник, 1 мая. Команда ветеранов «Спартака» одержала победу со счётом 2:0.
2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы — и стал символом возвращения города к жизни.
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