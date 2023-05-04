Баженов объяснил, почему не принял участия в ретроматче «Победа»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, заявленный на ретроматч «Победа» с волгоградским «Динамо», поделился эмоциями от проведённой памятной встречи.

«Я не смог принять участия в матче из-за небольшой травмы, но думаю, что форму не растерял. Думаю, не стоит так серьёзно относиться к выставочному матчу легенд. Это был праздник футбола. Матч, объединяющий всех любителей футбола. Не хочу всерьёз оценивать профессиональный уровень игроков по вчерашней игре», – приводит слова Баженова «Евро-Футбол.Ру».

Ретроматч, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве, состоялся в понедельник, 1 мая. Команда ветеранов «Спартака» одержала победу со счётом 2:0.

2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы — и стал символом возвращения города к жизни.