«Атлетико» разгромил «Кадис» и обошёл «Реал» в таблице Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Атлетико» и «Кадис». Команды играли на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). Встреча завершилась разгромной победой «Атлетико» со счётом 5:1.
Форвард «матрасников» Антуан Гризманн открыл счёт уже спустя две минуты после стартового свистка.
Гризманн забивает в ворота «Кадиса» в матче 33-го тура Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Спустя 25 минут Гризманн оформил дубль, замкнув передачу Тома Лемара.
Во второй половине «матрасники» сумели забить ещё трижды: отличились Альваро Мората, Науэль Молина и Янник Феррейра-Карраско с пенальти. «Кадис» на это сумел ответить лишь одним голом «престижа». В итоге победа подопечных Диего Симеоне со счётом 5:1.
Таким образом, «Атлетико» заработал 69 очков в 33 матчах и обогнал «Реал» в таблице чемпионата Испании. «Матрасники» опережают «сливочных» на одно очко. «Кадис» располагается на 15-й строчке. Команда набрала 35 очков по итогам 33 встреч.
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