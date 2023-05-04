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«Атлетико» разгромил «Кадис» и обошёл «Реал» в таблице Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Атлетико» и «Кадис». Команды играли на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). Встреча завершилась разгромной победой «Атлетико» со счётом 5:1.

Форвард «матрасников» Антуан Гризманн открыл счёт уже спустя две минуты после стартового свистка.

Гризманн забивает в ворота «Кадиса» в матче 33-го тура Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Спустя 25 минут Гризманн оформил дубль, замкнув передачу Тома Лемара.

Во второй половине «матрасники» сумели забить ещё трижды: отличились Альваро Мората, Науэль Молина и Янник Феррейра-Карраско с пенальти. «Кадис» на это сумел ответить лишь одним голом «престижа». В итоге победа подопечных Диего Симеоне со счётом 5:1.

Таким образом, «Атлетико» заработал 69 очков в 33 матчах и обогнал «Реал» в таблице чемпионата Испании. «Матрасники» опережают «сливочных» на одно очко. «Кадис» располагается на 15-й строчке. Команда набрала 35 очков по итогам 33 встреч.