Тренер «Краснодара» Ивич: «Акрон» заслуживает поздравлений и уважения

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча с «Акроном» в Фонбет Кубке России (0:0, 4:2 пен.), заявив, что тольяттинская команда заслуживает похвалы и уважения за иъ выступления в турнире.

«Что я сказал команде? Я поздравил мою команду, но прежде всего «Акрон» заслуживает похвалы и уважения. У них были фантастические три‑четыре месяца в Кубке, они победили много команд из РПЛ, доставили много проблем нам, но мы были лучше в серии пенальти. Однако их команда заслуживает поздравлений.

Нравится ли мне система Кубка? Мы сейчас в полуфинале. Это значит, что у нас ещё одна игра, чтобы быть в финале. Хочу говорить шаг за шагом, не спешить. У нас ещё пять игр в чемпионате и одна игра в Кубке. Наш состав не такой большой, поэтому нам нужно использовать игроков наиболее умно, чтобы сохранять положительный результат», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».