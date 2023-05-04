«Хетафе» продолжает борьбу за сохранение места в Ла Лиге: обыграна «Сельта»

Сегодня, 3 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги состоялась встреча «Хетафе» и «Сельты». Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и закончилась минимальной победой хозяев — 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом.

Единственный мяч был забит на третьей минуте встречи: турецкий нападающий тёмно-синих Энес Унал реализовал пенальти. На 77-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Сельты» Джозеф Айду.

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Таким образом, после 33 туров чемпионата Испании «Хетафе» находится на 18-й строчке в турнирной таблице с 34 очками — столько же у идущей 17-й «Валенсии». Это первая победа тёмно-синих после 26-го тура. «Сельта» с 39 очками расположилась на 13-м месте. В следующем туре тёмно-синие сыграют с мадридским «Реалом», а клуб из Виго — с «Валенсией».