«Хетафе» продолжает борьбу за сохранение места в Ла Лиге: обыграна «Сельта»

Сегодня, 3 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги состоялась встреча «Хетафе» и «Сельты». Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и закончилась минимальной победой хозяев — 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом.
Единственный мяч был забит на третьей минуте встречи: турецкий нападающий тёмно-синих Энес Унал реализовал пенальти. На 77-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Сельты» Джозеф Айду.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Таким образом, после 33 туров чемпионата Испании «Хетафе» находится на 18-й строчке в турнирной таблице с 34 очками — столько же у идущей 17-й «Валенсии». Это первая победа тёмно-синих после 26-го тура. «Сельта» с 39 очками расположилась на 13-м месте. В следующем туре тёмно-синие сыграют с мадридским «Реалом», а клуб из Виго — с «Валенсией».
- 4 мая 2023
-
02:00
-
01:50
-
01:39
-
01:20
-
01:14
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:20
-
00:08
-
00:08
-
00:03
-
00:02
- 3 мая 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:47
-
23:35
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:11
-
23:07
-
23:05
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:48
-
22:39
-
22:33
-
22:27
-
22:26