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«Хетафе» продолжает борьбу за сохранение места в Ла Лиге: обыграна «Сельта»

«Хетафе» продолжает борьбу за сохранение места в Ла Лиге: обыграна «Сельта»
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Сегодня, 3 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги состоялась встреча «Хетафе» и «Сельты». Игра прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и закончилась минимальной победой хозяев — 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом.

Испания - Примера. 33-й тур
03 мая 2023, среда. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Унал – 3'
Удаления: нет / Айду – 77'

Единственный мяч был забит на третьей минуте встречи: турецкий нападающий тёмно-синих Энес Унал реализовал пенальти. На 77-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Сельты» Джозеф Айду.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Таким образом, после 33 туров чемпионата Испании «Хетафе» находится на 18-й строчке в турнирной таблице с 34 очками — столько же у идущей 17-й «Валенсии». Это первая победа тёмно-синих после 26-го тура. «Сельта» с 39 очками расположилась на 13-м месте. В следующем туре тёмно-синие сыграют с мадридским «Реалом», а клуб из Виго — с «Валенсией».

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