Гвардиола прокомментировал абсолютный рекорд Холанда по голам за сезон в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал рекорд форварда Эрлинга Холанда по голам за сезон в АПЛ. В матче с «Вест Хэмом» (3:0), норвежский форвард забил 35-й гол в нынешнем сезоне и побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне.

«Невероятно. Ему всего 22 года, а впереди ещё пять игр. В скольких матчах я делал замены после его хет-трика на 60-й минуте, может быть, он забил бы больше. А может быть, получил бы травму. Он особенный, поздравляю его. Мы ожидали, что он будет забивать, но что он побьёт рекорды Коула и Ширера… Я почти уверен, что он хочет выиграть Премьер-лигу. У нас матч в запасе, но только одно очко преимущества», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Холанд побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/1994, и Алана Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне-1994/1995.

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