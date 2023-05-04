Гасанов: было тяжело адаптироваться в Норвегии

Бывший защитник «Тромсё» россиянин Шамиль Гасанов поделился воспоминаниями от пребывания в норвежском клубе. Футболист оказался в скандинавской команде в августе 2017-го, но покинул её ещё до конца года. До этого он выступал за «Анжи».

«Агент Джамал Акаев, который помог перейти в клуб из Узбекистана, предложил такой вариант. Я изначально не особо хотел, но решил поехать, разведать обстановку – в итоге через пару дней подписал контракт. Там было много бюрократии: езжай туда, потом в полицию, потом в другое место. Нужно было две-три недели, чтобы меня заявить. В это время я параллельно тренировался и получил травму – перелом пятой плюсневой кости. Просто бежал, почувствовал какой-то щелчок. Подумал, что ничего, бывает, и побежал дальше. Боль не проходила, я закончил тренировку чуть раньше, поехал на рентген – показал перелом со смещением. Сделали операцию, титановая спица до сих пор в ноге. Полтора месяца в гипсе ходил, потом ещё месяца два. Можно сказать, чуть ли не заново ходить учился. Вот такая поездка в Норвегию получилась! Ни одного матча за основную команду не провёл, только за молодёжку играл. Я подписал контракт на полгода, до конца сезона, со мной решили не подписывать новое соглашение, и я уехал. [Делал операцию] в Норвегии. Насколько я знаю, в России такие операции вообще не делают. Я где-то неделю ждал, пока приедет хирург – он был в отъезде. Там ещё женщина была, по-моему, из Казахстана родом, которая работала в этой больнице. Она мне помогала общаться с врачом. Прооперировали отлично, ничего сейчас не беспокоит.

Да я в целом не хотел ехать [в новую страну]. Может быть, предчувствие было какое-то. Было страшно, конечно – английский язык почти не знал, всё новое. Там менталитет другой: на тренировках игроки друг другу улыбаются, а в повседневной жизни могут друг с другом не общаться, у всех свои дела, семьи. Город после шести вечера вымирает, на улицах никого нет практически, все дома сидят. Было тяжело адаптироваться, – приводит слова Гасанова Metaratings.

После возвращения в Россию Гасанов играл за «Енисей», «Балтику», «Чайку», «Легион-Динамо» и «Динамо» из Махачкалы. В 2023 году он пока нигде не выступает.