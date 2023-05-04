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«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу оскорблений Месси и руководства со стороны фанатов

«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу оскорблений Месси и руководства со стороны фанатов
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«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу поведения болельщиков, которые скандировали оскорбления в адрес нападающих команды Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Галтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.

«Пари Сен-Жермен» самым решительным образом осуждает недопустимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, имевшие место в среду.

Какими бы ни были разногласия, ничто не оправдывает такие действия. Клуб оказывает полную поддержку своим игрокам, своему персоналу и всем тем, кто стал жертвой такого постыдного поведения», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что болельщики собрались перед зданием штаб-квартиры руководства парижан с требованиями перемен в клубе.

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге

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