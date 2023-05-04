Клопп – о результате матча «Ливерпуля» с «Фулхэмом»: Алисон чуть не расплакался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче с «Фулхэмом» (1:0) в чемпионате Англии.

«Очень счастлив, это был суперсильный соперник. Я думал, что мы контролировали большую часть игры в первом тайме, но во втором тайме игра раскрылась. У них был большой шанс забить. У нас были моменты в первом тайме и мы должны были их реализовывать. Алисон чуть не расплакался из-за сухого матча. Это довольно редко для нас в этом сезоне! Это очень приятно, особенно для него», — приводит слова Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 59 очков. Победная серия команды составляет пять матчей. В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Брентфордом».

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