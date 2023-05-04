Эрлинг Холанд высказался о своём абсолютном рекорде по голам за сезон в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после матча чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (3:0) прокомментировал установленный рекорд по голам за сезон в АПЛ. Форвард забил 35-й гол в нынешнем сезоне и побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне.

«Это особенная ночь и особенный момент. Я очень счастлив и горжусь этим. Я не знаю, что ещё сказать. Конечно, я знал о рекорде, но мы пытались создать голевые моменты, и это было нелегко, потому что они хотели защищаться. Мы боролись в первом тайме, но в конце концов голы пришли», — приводит слова Холанда BBC.

Норвежец побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/1994, и Алана Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне-1994/1995.

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