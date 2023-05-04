Эрлинг Холанд высказался о своём абсолютном рекорде по голам за сезон в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после матча чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (3:0) прокомментировал установленный рекорд по голам за сезон в АПЛ. Форвард забил 35-й гол в нынешнем сезоне и побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне.
«Это особенная ночь и особенный момент. Я очень счастлив и горжусь этим. Я не знаю, что ещё сказать. Конечно, я знал о рекорде, но мы пытались создать голевые моменты, и это было нелегко, потому что они хотели защищаться. Мы боролись в первом тайме, но в конце концов голы пришли», — приводит слова Холанда BBC.
Норвежец побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/1994, и Алана Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне-1994/1995.
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
- 4 мая 2023
-
05:04
-
04:55
-
04:40
-
04:22
-
04:02
-
03:36
-
03:03
-
02:42
-
02:40
-
02:22
-
02:00
-
01:50
-
01:39
-
01:20
-
01:14
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:20
-
00:08
-
00:08
-
00:03
-
00:02
- 3 мая 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:47
-
23:35
-
23:32
-
23:31
-
23:27
-
23:11