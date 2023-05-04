Моуринью: Шевченко в «Милане» был как принц, а в «Челси» наша философия была другой

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о причинах неудачного выступления украинца Андрея Шевченко в лондонском клубе.
«В «Челси» он не был моим первым выбором. Я просил другого игрока, и я знаю, что в то время клуб делал всё, чтобы получить мне игроков, которых я хотел, или хотя бы одного из них, но это было невозможно по разным причинам.
И когда мне предложили Шевченко, я согласился, потому что он, несомненно, качественный игрок. В «Милане» он был как принц, а в «Челси» наша философия была другой, у нас не было принцев», — приводит слова Моуринью Daily Mail со ссылкой на документальный фильм Paramount+.
Напомним, Шевченко провёл за «Челси» 77 матчей, в которых записал в свой актив 22 гола и 10 результативных передач.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
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