Сиссе сыграет за клуб испанской медиалиги

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе принял приглашение клуба «Лос Тронкос» из испанской медиалиги Kings League InfoJobs, сообщает Marca. 41-летний футболист может выйти на поле 14 мая.
Последним клубом Сиссе была американская любительская команда «Панатинаикос Чикаго», где он играл в 2021 году. В прошлом француз выступал за «Осер», «Ливерпуль», «Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Куинз Парк Рейнджерс», «Аль-Гарафу», «Кубань», «Бастию» и другие команды. В сборной Франции Сиссе забил девять голов в 41 матче. В 2019 году он также сыграл на Кубке Легенд в Москве.
Kings League — испанский медиафутбольный турнир, проводимый с участием команд из звёзд шоу-бизнеса и футбольных легенд прошлых лет. Матчи проходят в Барселоне (Испания) в формате «7х7» и длятся по 40 минут.
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