Холанд заявил, что обменял бы все свои голы на требл с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что готов обменять свои голы на требл с клубом. В текущем сезоне «Манчестер Сити» претендует на победу сразу в трёх турнирах: в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.
«Да, я бы обменял все свои голы на требл. Это самое главное. Все знают, что это возможно, но мы не можем сейчас думать о финале Кубка Англии. Нам просто нужно думать о «Лидсе». Каждая из последних девяти игр теперь является финалом кубка», — приводит слова Холанда BBC.
Напомним, Холанд в матче с «Вест Хэмом» забил 35-й гол в нынешнем сезоне и побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне.
6 мая «Манчестер Сити» сыграет с «Лидсом» в чемпионате Англии.
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
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