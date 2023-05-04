Бывший тренер сборной Словакии возглавил команду Кыргызстана

Словацкий специалист Штефан Таркович подписал контракт с Кыргызским футбольным союзом на два года и стал главным тренером национальной команды, сообщает официальный сайт организации. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
«Я благодарен президенту Кыргызского футбольного союза за оказанное мне доверие. У нас большие планы, постараемся сделать все по плану», — сказал Таркович.
В 2020–2022 годах он возглавлял сборную Словакии и, в частности, работал с ней на Евро-2020. Тогда подопечные Тарковича одержали победу в первом матче, но проиграли две следующих встречи и не вышли из группы.
Сборная Кыргызстана осенью 2023 года проведёт первые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026, совмещённые с квалификацией на Кубок Азии-2027. В начале следующего года команда сыграет в Катаре в финальном турнире Кубка Азии-2023, который ранее был перенесён из Китая из-за пандемии.
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