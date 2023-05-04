Пять команд АПЛ забили в этом сезоне меньше голов, чем Эрлинг Холанд
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в матче 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Этот гол стал для норвежца 35-м в текущем сезоне. Таким образом, он побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне.
Холанд забил больше голов, чем сразу пять команд Английской Премьер-лиги. Меньше 35 забитых мячей за сезон имеют «Челси», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Саутгемптон».
Холанд побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/1994, и Алана Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне-1994/1995. Норвежец провёл 31 встречу в текущем розыгрыше. «Манчестер Сити» до конца сезона в АПЛ осталось провести ещё пять матчей.
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