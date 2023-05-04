Массимилиано Аллегри: в матче с «Лечче» Погба вышел и показал класс

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Лечче» в матче чемпионата Италии. Игра завершилась со счётом 2:1.

«Что касается матча, у нас было много возможностей для победы и мы должны были это сделать, против «Лечче», у которого есть качество, который ставил всех своих соперников в затруднительное положение и которому мы уступили слишком много в обороне. Влахович забил необыкновенный гол, он хорошо играл весь матч, так что я рад за него. Паредес тоже хорошо показал себя, особенно перед защитой. В целом многие игроки выступили хорошо, даже Погба вышел и показал класс, это был действительно трудный сезон для него, теперь мы увеличиваем его игровое время. В любом случае это была заслуженная победа… Теперь давайте перезарядим наши батареи и подготовимся к важному матчу с «Аталантой» в воскресенье», – приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.