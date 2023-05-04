Симоне Индзаги прокомментировал разгромную победу над «Вероной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Вероной» в матче чемпионата Италии. Игра завершалась со счётом 6:0.
«Мы были действительно хороши. Мы хорошо подошли к матчу с командой, которая проиграла только «Фиорентине» здесь, на «Бентегоди», в 2023 году. Это важная победа, но мы знаем, что вернёмся на поле через 72 часа. Жизненно важный матч, и теперь мы выиграли три подряд встречи в лиге. Нам нужно продолжать в том же духе. Мы знаем, что у нас непростой график, но в Серии А каждая игра сложна», – приводит слова Индзаги пресс-служба «Интера».
Таким образом, за пять туров до финиша «Верона» занимает 17-е место в Серии А (27 очков), а «Интер» — четвёртое (60 очков). В следующем туре жёлто-синие встретятся с «Лечче», а «нерадзурри» — с прямым конкурентом за место в лигочемпионской «четвёрке», «Ромой».
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