Симоне Индзаги рассказал о главном изменении в «Интере»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал о главном изменении в команде.
«Главное, что изменилось, — это то, что мы реализуем свои моменты и забиваем. Мы не можем говорить о другом «Интере», сегодня мы забили шесть голов, тогда как в нескольких других играх нам не удалось забить гол, несмотря на то что мы играли. Это наша игра. Мы надеялись, что снова будем участвовать в финале Кубка Италии и в полуфинале Лиги чемпионов. Я работаю с отличными профессионалами, которые помогают мне во всех отношениях, и мы довольны тем, что сделали. Теперь благодаря трём победам мы немного выравняли таблицу, но нам нужно побеждать раз за разом и делать всё, что в наших силах, когда мы играем.
Мы могли бы сыграть лучше в лиге, но впереди ещё игры, и мы хотим финишировать в четвёрке лучших. Нам помогает ежедневная работа, которую мы делаем с ребятами, и мы стремимся к достижению престижных целей для нашего клуба и хотим завершить сезон как можно лучше. Нам есть за что играть, и мы хотим отдать всё», – приводит слова Индзаги пресс-служба «Интера».
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