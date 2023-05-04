Журналист Marca: Флорентино Перес взбешён выступлением «Реала» в Ла Лиге
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Журналист Marca Хуан Игнасио-Гарсия Очоа сообщил, что президент «Реала» (Мадрид) Флорентино Перес взбешён результатами «Королевского клуба» в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата, сообщает Madrid Xtra в своих социальных сетях, ссылаясь на слова журналиста.
Вчера, 3 мая, «Атлетико» (Мадрид) благодаря победе в матче с «Кадисом» опередил «Реал» в таблице чемпионата. «Сливочные» теперь занимают лишь третье место с 68 очками. За пять туров до конца 14-кратные победители Лиги чемпионов отстают от «Барселоны» на 14 очков. Уже в следующем туре у сине-гранатовых есть шанс досрочно оформить чемпионство.
«Реалу» также предстоит полуфинальное противостояние с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Первый матч состоится 9 мая.
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