Журналист Marca: Флорентино Перес взбешён выступлением «Реала» в Ла Лиге

Журналист Marca Хуан Игнасио-Гарсия Очоа сообщил, что президент «Реала» (Мадрид) Флорентино Перес взбешён результатами «Королевского клуба» в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата, сообщает Madrid Xtra в своих социальных сетях, ссылаясь на слова журналиста.

Вчера, 3 мая, «Атлетико» (Мадрид) благодаря победе в матче с «Кадисом» опередил «Реал» в таблице чемпионата. «Сливочные» теперь занимают лишь третье место с 68 очками. За пять туров до конца 14-кратные победители Лиги чемпионов отстают от «Барселоны» на 14 очков. Уже в следующем туре у сине-гранатовых есть шанс досрочно оформить чемпионство.

«Реалу» также предстоит полуфинальное противостояние с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Первый матч состоится 9 мая.