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Великое достижение Холанда, возможная зарплата Месси в Саудовской Аравии. Главное к утру

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд по голам за сезон в английской Премьер-лиге, стала известна возможная зарплата аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Саудовской Аравии, «Краснодар» выбил «Акрон» из Кубка России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Эрлинг Холанд установил абсолютный рекорд по голам за сезон в АПЛ.

2. Лионель Месси может зарабатывать $ 400 млн за сезон в клубе Саудовской Аравии.

3. «Краснодар» обыграл «Акрон» по пенальти и вышел во второй этап финала Пути регионов.

4. Первая ракетка мира Ига Свёнтек станет соперницей Кудерметовой в полуфинале Мадрида.

5. Дмитрий Орлов прокомментировал возможное возвращение в «Вашингтон».

6. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и вновь вырвался в лидеры АПЛ.

7. «Атлетико» разгромил «Кадис» и обошёл «Реал» в таблице Ла Лиги.

8. «Вегас» обыграл «Эдмонтон» в первом матче серии благодаря дублю Барбашёва.

9. Видео: фанаты «ПСЖ» скандируют оскорбления в адрес Месси, Неймара, Галтье и руководства.

10. Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, уступив Алькарасу.