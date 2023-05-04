Великое достижение Холанда, возможная зарплата Месси в Саудовской Аравии. Главное к утру

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд по голам за сезон в английской Премьер-лиге, стала известна возможная зарплата аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Саудовской Аравии, «Краснодар» выбил «Акрон» из Кубка России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Эрлинг Холанд установил абсолютный рекорд по голам за сезон в АПЛ.
2. Лионель Месси может зарабатывать $ 400 млн за сезон в клубе Саудовской Аравии.
3. «Краснодар» обыграл «Акрон» по пенальти и вышел во второй этап финала Пути регионов.
4. Первая ракетка мира Ига Свёнтек станет соперницей Кудерметовой в полуфинале Мадрида.
5. Дмитрий Орлов прокомментировал возможное возвращение в «Вашингтон».
6. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и вновь вырвался в лидеры АПЛ.
7. «Атлетико» разгромил «Кадис» и обошёл «Реал» в таблице Ла Лиги.
8. «Вегас» обыграл «Эдмонтон» в первом матче серии благодаря дублю Барбашёва.
9. Видео: фанаты «ПСЖ» скандируют оскорбления в адрес Месси, Неймара, Галтье и руководства.
10. Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, уступив Алькарасу.
- 4 мая 2023
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