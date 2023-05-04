Аке: Холанд заслуживает того, что получает, он лучший

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о норвежском форварде команды Эрлинге Холанде.

«Это сумасшествие. То, как он пришёл, и то, что он делает каждый день. Он всегда рядом. Он заслуживает всего, что получает. Он так усердно работает. Он лучший игрок, мне не нужно вам этого говорить. Каким скромным он остаётся, он отличное дополнение, надеюсь, он сможет забить ещё больше», – приводит слова Аке пресс-служба «Манчестер Сити».

Холанд забил больше голов, чем сразу пять команд английской Премьер-лиги. Меньше 35 забитых мячей за сезон имеют «Челси», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Саутгемптон». Холанд побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/1994, и Алана Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне-1994/1995.