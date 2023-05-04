Зинченко — о чемпионской гонке в АПЛ: если вы не верите в победу, то нет смысла играть

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о чемпионской гонке в АПЛ, заявив, что продолжает верить в победу «канониров» в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
«Если вы не верите в победу, то нет смысла играть. Так что я, конечно, верю. Когда я только пришёл, сказал, что наши игроки обладают невероятным качеством и энергией. Я сказал, что в этой жизни всё возможно, если мы будем усердно работать. Это то, что мы пытаемся делать.
Что касается нашей реакции на последние матчи, мы смогли восстановиться. Важно, чтобы мы вернулись к обычной жизни для нашего настроения и положения в турнирной таблице. Нужно продолжать. К сожалению, не всё сейчас в наших руках, но никогда не знаешь, что может произойти в этой лиге. Что касается нас, то нам нужно быть сосредоточенными на наших выступлениях. Нам нужно продолжать бороться, потому что мы усердно работали в течение этого сезона», — приводит слова Зинченко Yahoo Sports.
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