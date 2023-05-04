Мануэль Нойер рассказал о своём восстановлении после травмы

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, что его восстановление после травмы проходит хорошо и он уже приступил к силовым и вратарским тренировкам.
«У меня всё хорошо. Я счастлив, что могу каждый день приезжать в тренировочный центр и проводить там занятия. Восстановление проходит очень хорошо, мы довольны. Последние тесты тоже были хорошими. Приятно каждый день делать шаг вперёд. Мы все настроены оптимистично.
Вратарские упражнения, которые я пока выполняю в помещении, проходят хорошо. Я уже могу ездить на велосипеде без каких-либо проблем, а также выполнять большинство силовых упражнений.
Мы каждый день видимся с моими партнёрами по команде и много общаемся друг с другом. Теперь мы снова взяли всё в свои руки. Я уверен, что мы станем чемпионами Германии», — сказал Нойер в интервью клубному телевидению «Баварии».
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»
- 4 мая 2023
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