Мануэль Нойер рассказал о своём восстановлении после травмы

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, что его восстановление после травмы проходит хорошо и он уже приступил к силовым и вратарским тренировкам.

«У меня всё хорошо. Я счастлив, что могу каждый день приезжать в тренировочный центр и проводить там занятия. Восстановление проходит очень хорошо, мы довольны. Последние тесты тоже были хорошими. Приятно каждый день делать шаг вперёд. Мы все настроены оптимистично.

Вратарские упражнения, которые я пока выполняю в помещении, проходят хорошо. Я уже могу ездить на велосипеде без каких-либо проблем, а также выполнять большинство силовых упражнений.

Мы каждый день видимся с моими партнёрами по команде и много общаемся друг с другом. Теперь мы снова взяли всё в свои руки. Я уверен, что мы станем чемпионами Германии», — сказал Нойер в интервью клубному телевидению «Баварии».

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