«Бешикташ» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Барриоса
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может перейти в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает «твиттер» beIN SPORTS Türkiye.
«Бешикташ» заинтересован в приобретении Вильмара Барриоса. Он нужен команде как опорный полузащитник. Он среди приоритетов «Бешикташа» на усиление состава на следующий сезон», — рассказал журналист Гюллер Акгюн.
29-летний Барриос играет за «Зенит» с 2019 года. В составе сине-бело-голубых колумбийский полузащитник выиграл семь титулов, в том числе четыре раза став чемпионом России. В текущем сезоне Барриос провёл 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
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