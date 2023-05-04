Клубы Саудовской Аравии хотят пригласить в лигу Месси, Модрича и Бензема

Правительство Саудовской Аравии планирует сделать серьёзные инвестиции в местный футбольный чемпионат. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, руководство арабской страны хочет, чтобы у каждого из четырёх топ-клубов была своя суперзвезда. У «Аль-Насра» уже есть португальский нападающий Криштиану Роналду. В усилении нуждаются «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».
«Аль-Хиляль» хочет приобрести аргентинского нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси. Клуб хочет предложить ему гораздо более выгодный контракт, чем испанская «Барселона».
«Аль-Ахли» нацелился на подписание полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, однако тот настроен продлить своё соглашение с «Королевским клубом» до 2024 года.
Нападающий «Реала» Карим Бензема может перейти в «Аль-Иттихад». Француз уже обсудил условия контракта с руководством саудовской команды, однако отклонил предложение о переходе.
Хет-трик Карима Бензема принёс «Реалу» победу над «Альмерией»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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