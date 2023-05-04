Гришин: основную задачу Гончаренко выполнил

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал тренерские успехи Гончаренко в «Урале».

«Команда до этого выдала серию без поражений. Раз всё сейчас идёт не туда, значит, сейчас Гончаренко с командой делает что-то неправильно. Самая основная задача Виктора Михайловича состояла в том, чтобы вывести команду из зоны стыковых матчей, он её выполнил. Теперь им надо сосредоточиться на чемпионате, а не думать о Кубке России», — приводит слова Гришина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, вчера, 3 мая, состоялся ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Уралом», который завершился со счётом 2:1 в пользу армейцев. По сумме двух встреч в Суперфинал Кубка России прошёл московский клуб. В турнирной таблице РПЛ «Урал» после 25-го тура находится на 11-й строчке, набрав 26 очков.