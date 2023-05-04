Гришин: основную задачу Гончаренко выполнил

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал тренерские успехи Гончаренко в «Урале».
«Команда до этого выдала серию без поражений. Раз всё сейчас идёт не туда, значит, сейчас Гончаренко с командой делает что-то неправильно. Самая основная задача Виктора Михайловича состояла в том, чтобы вывести команду из зоны стыковых матчей, он её выполнил. Теперь им надо сосредоточиться на чемпионате, а не думать о Кубке России», — приводит слова Гришина «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, вчера, 3 мая, состоялся ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Уралом», который завершился со счётом 2:1 в пользу армейцев. По сумме двух встреч в Суперфинал Кубка России прошёл московский клуб. В турнирной таблице РПЛ «Урал» после 25-го тура находится на 11-й строчке, набрав 26 очков.
- 4 мая 2023
-
10:58
-
10:50
-
10:40
-
10:37
-
10:32
-
10:17
-
10:06
-
10:04
-
09:56
-
09:50
-
09:46
-
09:22
-
09:15
-
09:06
-
08:51
-
08:38
-
08:30
-
08:24
-
07:54
-
06:56
-
06:49
-
06:15
-
06:01
-
05:04
-
04:55
-
04:40
-
04:22
-
04:02
-
03:36
-
03:03
-
02:42
-
02:40
-
02:22
-
02:00
-
01:50