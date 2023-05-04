Неймар лайкнул пост в социальных сетях, в котором «ПСЖ» назвали «маленьким клубом». Фото

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар лайкнул пост в социальных сетях, автор которого назвал парижский клуб маленьким и раскритиковал руководство за показушное величие.

Фото: Социальные сети

«Есть разница между тем, чтобы казаться великим и действительно обладать величием! «ПСЖ» было, есть и будет наплевать на своих фанатов! У клуба нет большой истории, но он позиционирует себя великим. Это менталитет маленького клуба!» — написал автор поста.

Ранее Неймар также отметил пост, в котором он и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси были изображены в форме «Барселоны».

Напомним, вчера, 3 мая, фанаты «ПСЖ» устроили акцию против руководства клуба и ряда игроков у офиса парижан. Также часть болельщиков пришла к дому Неймара в Париже.

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