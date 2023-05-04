Семшов: Малком однозначно сильнее Промеса. Бразилец станет лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Чайки» Игорь Семшов сравнил бразильского нападающего сине-бело-голубых Малкома с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. По мнению Семшова, Малком сильнее Промеса и именно бразилец должен стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.
«Думаю, лучшим бомбардиром станет, безусловно, Малком. Он неплохо играет в последних матчах, тем более когда он забивает по три, четыре мяча, отрыв становится большим в бомбардирской гонке. «Зенит» на кураже, до чемпионства осталось немного, а Промес сейчас то играет, то нет. Скорее всего, это происходит из-за ротации состава, или тренер смотрит, кто лучше выглядит. Психологическое состояние Малкома стабильнее, чтобы стать лучшим нападающим.
Кто сейчас сильнее – Промес или Малком? Однозначно Малком. Тут двух мнений не бывает. Промес тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень много. На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе. Малком — фантастический футболист, очень нравится, как он обращается с мячом. Он силён индивидуально и делает очень многое для «Зенита», чтобы команда всегда была на первом месте», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».
- 4 мая 2023
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