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Андрей Тихонов: поддерживаю возвращение пива на стадионы — командам нужна помощь спонсоров

Андрей Тихонов: поддерживаю возвращение пива на стадионы — командам нужна помощь спонсоров
Андрей Тихонов
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался за продажу пива на стадионах.

«Я поддерживаю возвращение на стадион лёгких алкогольных напитков. Ну, лёгкое пиво. Чтобы не было на стадионах тяжёлого пива, чтобы люди после двух кружек ходили пьяные. Я поддерживаю возвращение пива. Возможно, как раньше, вернутся спонсоры в команды. Помощь в виде спонсоров командам нужна. Сейчас тяжёлое время. Кто-то опять скажет, что будут ходить пьяные морды по туалетам — некрасиво. Я считаю, что когда ты на празднике выпиваешь две-три кружки пива — ничего страшного нет», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Андрей Тихонов является восьмикратным чемпионом России (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000) и двукратным обладателем Кубка России (1993/1994, 1997/1998) в составе московского «Спартака».

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