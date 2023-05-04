В Норвегии забили гол со своей половины поля. Видео

Норвежский полузащитник «Будё-Глимт» Амаль Пеллегрино забил гол со своей половины поля в домашнем матче 18-го тура чемпионата Норвегии с командой «Одд».

Шла 82-я минута встречи. Гости проигрывали к этому времени в один мяч, контролировали мяч. Затем один из защитников «Одда» сделал неточную передачу. Мяч оказался поблизости у Пеллегрино. Недолго думая, в одно касание полузащитник решил ударить по воротам со своей половины поля. Вратарь гостей ничего не смог поделать с этим ударом. Счёт стал 2:0 в пользу «Будё-Глимт». Встреча в итоге так и закончилась.

В турнирной таблице чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» после пяти сыгранных матчей находится на верхней строчке, набрав 13 очков. «Одд» занимает седьмую строчку, имея в активе шесть очков.