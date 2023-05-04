Журналист TyC Sports: «ПСЖ» не станет таким же великим, как Месси, даже выиграв ЛЧ

Журналист аргентинского TyC Sports Гастон Рекондо на сайте издания написал текст о ситуации между нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси и болельщиками и руководством клуба. Автор встал на защиту звёздного форварда, заявив, что парижская команда никогда не станет такой же великой, как её футболист.

«У Месси есть яйца, которых не хватает большинству. Извините, если я несколько груб в своих выражениях, но я из тех, кто больше не потерпит неуважительного отношения к тому, кто всю свою жизнь построил на уважении к другим. Однажды «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов. Рано или поздно это может произойти. Но «ПСЖ» никогда не станет таким же великим, каким был и будет Лионель Месси до конца своей жизни. Оставайтесь со своими несчастьями. Вы никогда не заслуживали лучшего из всех», — написал Рекондо.

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