Ильзат Ахметов прокомментировал победу «Краснодара» в матче Кубка с «Акроном»

Футболист «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от победы над «Акроном» в матче первого этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.), а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Мы готовились, соперник хороший. Мы понимали, что они отдадут всех себя, чтобы пройти дальше. Но и у нас была задача выиграть, ведь это игра на вылет. Конечно, хотелось бы в игре их пройти, но получилось по пенальти. Слава богу, что мы прошли, задачу выполнили. Но не надо доводить до пенальти. Надо забивать свои моменты, чтобы было спокойнее.

Подводила реализация, нужно работать над этим. Чтобы решать свои моменты, они у нас были достаточно хорошие, мы должны были забивать.

На стадионе была фантастическая поддержка. Спасибо каждому, кто пришёл. Мы слышали эту поддержку и хотели отблагодарить победой», — сказал Ахметов в видео в телеграм-канале «Краснодара».