Виктор Мендес прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Уралом» в финале Пути РПЛ

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес прокомментировал победу армейцев в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России над «Уралом». Первая игра команд завершилась со счётом 1:1, а в ответной встрече ЦСКА оказался сильнее соперника со счётом 2:1. Московский клуб сыграет в Суперфинале Фонбет Кубка России.
«Первый гол? Ещё когда мяч шёл в мою сторону, услышал, что Хесус просит пас. Не стал бить сам, тем более на меня выдвигался защитник соперников. Хесус был в лучшей позиции, поэтому сыграл на партнёра. Удар у него вышел классный!
Мой заброс на Облякова в моменте со вторым голом? Заметил, что Иван открывается за спину сопернику. Моей задачей было выполнить точный и удобный пас верхом. К счастью, удалось. Обляков хорошо сориентировался, сразу сыграл на Чалова. Ну а Фёдор исполнил отличный удар.
Отыграли неплохо, но в то же время считаю, что способны на большее. Можем лучше прессинговать на чужой половине, должны эффективнее распоряжаться моментами. Могли забивать ещё и не доводить дело до нервной концовки. Хотя голевых моментов у «Урала», по сути, вообще не было», — приводит слова Мендеса Bobsoccer.
- 4 мая 2023
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