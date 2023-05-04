Дасаев: сейчас российские вратари играют одинаково, выделить кого-то одного из них нельзя

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев затруднился выделить кого-то из российских вратарей.
«Трудно назвать самого сильного российского вратаря, потому что сейчас они играют, можно сказать, одинаково, выделить кого-то одного нельзя. Но неплохо в своём возрасте играет Игорь Акинфеев, неплохо в том году играл Матвей Сафонов, но в этом году почему-то не нравится, может быть, спад спортивной формы, трудно сказать. Есть Антон Шунин, Сергей Песьяков, наши спартаковцы Сашка Селихов и Сашка Максименко, но тут зависит от тренеров сборной России, кого будут брать», — приводит слова Дасаева ТАСС.
Напомним, Ринат Дасаев является двукратным чемпионом СССР (1979, 1987) в составе московского «Спартака», бронзовым призёром Олимпийских игр (1980), а также финалистом чемпионата Европы (1988).
- 4 мая 2023
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