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Виктор Мендес: ЦСКА взрослеет и прибавляет, с победами приходит уверенность

Виктор Мендес: ЦСКА взрослеет и прибавляет, с победами приходит уверенность
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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о том, как изменилась армейская команда. По его мнению, ЦСКА взрослеет и прибавляет, что позволяет футболистам чувствовать себя увереннее. Также Мендес ответил на вопрос о Суперфинале Фонбет Кубка России, куда ЦСКА накануне вышел, обыграв «Урал».

«В чём секрет успешной серии ЦСКА? Команда взрослеет. Футболисты чувствуют прогресс, могу об этом судить на своём примере. Заметно, что и сам становлюсь лучше, и команда в целом прибавляет. Игра доставляет удовольствие, с победами приходит уверенность.

Готовы ли к последнему шагу, который остался до завоевания Кубка России? Обязательно будем готовы! Но время думать о решающем матче за Кубок ещё не пришло. Он состоится в июне, а пока мы сосредоточимся на чемпионате, где у ЦСКА тоже есть задачи. Двигаемся от игры к игре, в воскресенье у нас «Оренбург». Хотим продолжить успешную серию и как можно выше подняться в итоговой таблице чемпионата», — приводит слова Мендеса Bobsoccer.

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