Канчельскис: фанаты и игроки «Спартака» плачут и ноют, что против них бьются все в РПЛ
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что на матчи с московским «Спартаком» настраиваются все команды РПЛ, и упрекнул болельщиков и футболистов красно-белых в том, что они «плачут и ноют» из-за этого.
«Почему у Карпина только два поражения из десяти матчей со «Спартаком»? Фактор простой — настрой и желание футболистов не только «Ростова», но и других команд РПЛ доказывать в каждом матче против красно-белых.
Ребят, ну против такой команды, как «Спартак», все будут настраиваться. А сами болельщики и футболисты красно-белых плачут и ноют, что против них так бьются все команды РПЛ. А чего они хотели, чтобы против них просто так выходили на поле и отдавали игры?» — приводит слова Канчельскиса Sport24.
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