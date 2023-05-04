«Ливерпуль» сделал предложение Алексису Мак Аллистеру

«Ливерпуль» представил свой проект и сделал предложение полузащитнику «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру. Клуб очень хочет заполучить этого игрока, но соглашение ещё не достигнуто, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Сохраняется ощущение, что Алексис на 100% покинет «Брайтон», и это будет рано, в мае или июне», — написал Романо в «Твиттере».
Недавно появилась информация, что руководство «Брайтона» намерено выручить не менее € 60 млн за своего полузащитника.
Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 42 млн.
Напомним, «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ после 34-го тура находится на пятой строчке, имея в активе 59 очков. «Брайтон» расположился на восьмой строчке, набрав 52 очка. Также команда имеет три игры в запасе.
- 4 мая 2023
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